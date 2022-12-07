Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Меркель объяснила, почему была против вступления Украины в НАТО, и похвалила Минские соглашения

Меркель объяснила, почему была против вступления Украины в НАТО, и похвалила Минские соглашения

7 декабря, 2022 среда
15:05
Мир меркель

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина не была в 2008 году готова ко вступлению в НАТО, а Минские соглашения в 2014 году дали ей время, чтобы стать сильнее

Об этом Меркель заявила в интервью Die Zeit .

По ее словам, в 2008 году она выступала против предоставления Украине и Грузии плана действий по членству в НАТО, поскольку обе страны к этому якобы не были готовы.

"Инициирование вступления Украины и Грузии в НАТО, которое обсуждалось в 2008 году, я считала неправильным. Страны не имели для этого необходимых предпосылок, не были полностью учтены и последствия такого решения - как в отношении действий России против Грузии и Украины, так и в отношении НАТО и его правил оказания помощи", - сказала Меркель.

В то же время она выразила убеждение, что Минские соглашения 2014 года были попыткой дать Украине время.

"Она использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы видите сегодня. Украина 2014-2015 годов – это не сегодняшняя Украина. Как вы видели в битве за Дебальцево в начале 2015 года, тогда Путин легко мог их захватить. И я очень сомневаюсь, что тогда страны НАТО могли бы сделать столько, сколько сейчас делают, чтобы помочь Украине… Нам всем было понятно, что конфликт заморожен, что проблема не решена, но это дало Украине драгоценное время", - отметила Меркель.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
Грузия
Ангела Меркель
Германия
война с Россией
Дебальцево
НАТО
Читайте также:
Ірина Верещук
6 декабря, 2022 вторник
ФСБ России объявила Ирину Верещук в международный розыск
Паулу Бенту (праворуч)
6 декабря, 2022 вторник
Португальский тренер подал в отставку после поражения на ЧМ-2022
Аеропорт Дягілево
6 декабря, 2022 вторник
Удары по авиабазам в тылу России вызвали шквал критики провластных блоггеров, - ISW
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.55
    Покупка 39.55
    Продажа 40.23
  • EUR
    Покупка 40.72
    Продажа 41.74
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
7 декабря
16:03
OPINION
Как в Украине пытаются завалить судебную реформу
15:39
Зеленского и дух Украины признали человеком года по версии журнала TIME
15:32
Оккупанты обстреляли точку выдачи гуманитарки в Донецкой области, по меньшей мере три человека получили ранения
15:25
Зеленский провел заседание Ставки, на нем рассмотрели шаги по уменьшению боевых возможностей РФ
15:25
Нацгвардейцы сбили российскую крылатую ракету из автоматов и пулеметов
15:24
К сети вновь подключены 90% потребителей, пострадавших от аварийных отключений 5 декабря
15:17
Верховный суд Украины
Председатель Верховного Суда: сейчас создавать суды по военным преступлениям в Украине неуместно
15:08
В ОК "Юг" предположили, что Россия хочет использовать иранские дроны для закрепляющих ударов по украинской инфраструктуре
14:54
РФ пытается заморозить войну, чтобы начать наступление весной, - Столтенберг
14:53
Запрос "Украина" вошел в топ поиска Google в 2022 году
14:46
С начала полномасштабного вторжения РФ уничтожила в Украине 38 тысяч домов
14:38
Папа Римский сравнил войну в Украине с уничтожением нацистами евреев
14:37
Священник УПЦ (МП) из Лисичанска приговорен к 12 годам лишения свободы за передачу информации об ВСУ оккупантам
14:36
КСУ
Трех судей Конституционного Суда отправили в отставку
14:35
Эксклюзив
После последнего ракетного обстрела Украины ситуация с электроснабжением сложная, но контролируемая, - гендиректор Yasno Коваленко
14:32
Мариуполь замерзает: в городских домах вода превращается в лед
14:20
Эксклюзив
Российские ракеты могут не срабатывать из-за ненадлежащего хранения, - военный ВСУ Карась
14:20
"Вагнер - только первая цель, орду нужно остановить сейчас, у ворот Европы": юрист по делу "Народ Украины против "Группы Вагнера"
14:15
США выступают за передачу Украине танков Leopard, - СМИ
14:12
OPINION
Власть против решения ЕСПЧ по законодательному запрету российской церкви
14:09
Эксклюзив
"Хлопка" на территории РФ будет еще больше”: военный эксперт Киричевски об обстреле аэропорта "Энгельс" в России
14:04
Из-за ракетных ударов РФ повреждено 350 газовых объектов в Украине
13:59
Почему Россия несколько недель не использовала "шахеды": в ВСУ назвали две вероятные причины
13:54
В кремле возмутились из-за рекордного оборонного бюджета США
13:48
Оккупанты начали завозить в Мариуполь из Крыма бетонные укрепления, так называемые зубы дракона, - советник мэра
13:47
31 пакет в 15 странах: украинским дипломатам продолжают направлять угрозы
13:36
электроэнергия
Турция может поставлять электричество Украине с помощью плавучих станций в Румынии
13:32
Из портов Одесщины вышли четыре судна из почти 150 тыс. тонн украинской агропродукции
13:31
На фото погибший дельфин
Россияне совершают экоцид: от действий армии РФ погибло около 50 тыс. дельфинов в Черном море
13:29
ЧМ-2022: Самый дорогой футболист "Реала" объявил о завершении карьеры в сборной
13:27
РФ продолжает войну против Украины, чтобы не признавать, что Путин допустил ошибку, - Зеленский
13:22
В Беларуси для чиновников и военных планируют ввести смертную казнь за "госизме"
13:04
Эксклюзив
Карта боевых действий: 2-7 декабря. Исторический удар по российским аэродромам
13:00
Рефат Чубаров
Меджлис призвал исключить Россию из ПАЧЭС
12:58
В Украине с начала полномасштабной войны пропавшими без вести считаются уже 333 ребенка
12:55
В Херсоне разоблачили бывшего правоохранителя, помогавшего создавать подразделение ФСБ
12:52
Депутаты из "Евросолидарности" и активисты призывают КСУ принять решение о церкви московского патриархата, которое четыре года блокируется судьями
12:49
НАТО
Страны НАТО избегают темы возможного членства Украины в Альянсе, - Politico
12:48
В Германии задержали 25 экстремистов, которые совместно планировали госпереворот, среди подозреваемых есть россиянка
12:40
Россия заказала новую партию иранских беспилотников и баллистических ракет, - Zeit
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV