Об этом Меркель заявила в интервью Die Zeit .

По ее словам, в 2008 году она выступала против предоставления Украине и Грузии плана действий по членству в НАТО, поскольку обе страны к этому якобы не были готовы.

"Инициирование вступления Украины и Грузии в НАТО, которое обсуждалось в 2008 году, я считала неправильным. Страны не имели для этого необходимых предпосылок, не были полностью учтены и последствия такого решения - как в отношении действий России против Грузии и Украины, так и в отношении НАТО и его правил оказания помощи", - сказала Меркель.

В то же время она выразила убеждение, что Минские соглашения 2014 года были попыткой дать Украине время.

"Она использовала это время, чтобы стать сильнее, как вы видите сегодня. Украина 2014-2015 годов – это не сегодняшняя Украина. Как вы видели в битве за Дебальцево в начале 2015 года, тогда Путин легко мог их захватить. И я очень сомневаюсь, что тогда страны НАТО могли бы сделать столько, сколько сейчас делают, чтобы помочь Украине… Нам всем было понятно, что конфликт заморожен, что проблема не решена, но это дало Украине драгоценное время", - отметила Меркель.

8 июня Ангела Меркель заявила, что в 2008 году выступила против вступления Украины в НАТО, чтобы не провоцировать Владимира Путина .

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