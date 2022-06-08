Меркель объяснила, почему была против вступления Украины в НАТО
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в 2008 году выступила против вступления Украины в НАТО, чтобы не провоцировать Владимира Путина
Об этом сообщает Der Spiegel .
"Это была не та Украина, которую мы знаем сейчас. Она была очень расколота политически между Януковичем и Ющенко. Это не была внутридемократически стабильная страна", - сказала Меркель.
Она добавила, что была убеждена, что вступления Украины и Грузии в НАТО в 2008 году не допустил бы Владимир Путин.
"Я совсем не разделяю его представления о том, что он целый Запад является его врагом, его постоянно унижают. Но я знала, как он думает, и что он видит это именно так. Я не хотела его провоцировать", - пояснила Меркель.
- 7 июня Ангела Меркель заявила , что "не обвиняет себя" в том, что РФ начала полномасштабную войну против Украины.
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