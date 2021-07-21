Меркель обсудила с Путиным войну на Донбассе и "Северный поток-2"

Об этом сообщила пресс-служба немецкого правительства.

Переговоры касались реализации Минских договоренностей по решению конфликта на Донбассе.

Также лидеры обсудили энергетику: транзит газа через Украину и газопровод "Северный поток-2".



Пресс-служба добавила, что Меркель и Путин говорили и о двусторонних вопросах.

США и Германия достигли договоренности относительно российского газопровода "Северный потик- 2"

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