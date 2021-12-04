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Меркель обнародовала последнее видеообращение в качестве канцлера ФРГ

4 декабря, 2021 суббота
16:20
Мир

Ангела Меркель в последнем видеообращении к гражданам в качестве канцлера Германии призвала всех вакцинироваться от коронавируса

Об этом сообщает DW.

В последний раз выступая в своем еженедельном подкасте в качестве канцлера, Ангела Меркель поблагодарила всех, кто в трудные времена пандемии проявляет благоразумие и соблюдает противоэпидемические правила.

"В разгар четвертой волны пандемии мы оказались в очень серьезной ситуации, в некоторых частях нашей страны ее можно назвать не иначе как драматичной. Неважно, это первая вакцинация или повторная. Помогает каждая прививка. Максимально возможный уровень вакцинации поможет нам всем как стране преодолеть пандемию", - сказала Меркель.

Она добавила, что лечение тяжелобольных пациентов приходится переносить из-за переполненных отделений интенсивной терапии и о "ужасно большом количестве людей, которым вирус стоил жизни".

По собственным подсчетам Ангелы Меркель, с июня 2006 года она более 600 раз обращалась к народу Германии в своем видеоподкасте.

В среду, 8 декабря, Бундестаг должен избрать Олафа Шольца ее преемником на посту  германского канцлера.

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Ангела Меркель
Германия
пандемия
Коронавирус
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