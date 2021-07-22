Меркель о "Северном потоке-2": "Российская сторона сказала мне, что не хочет использовать энергетику как оружие"
Немецкий канцлер Ангела Меркель считает хорошим шагом немецко-американское соглашение по газопроводу "Северный поток-2", но признает, что оно "не решает все разногласия"
Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс- конференции в Берлине, передает "ЕН".
"Российская сторона сказала мне, что не хочет использовать энергетику как оружие. Мы не беззащитны", - сказала Меркель.
По ее словам, было достигнуто соглашение с правительством США, но не с Конгрессом, о возможных американских санкциях против проекта.
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Канцлер ФРГ отметила, что в случае необходимости на Россию могут быть наложены санкции, если статус Украины как страны-транзитера газа окажется под угрозой.
Меркель признала, что разногласия со странами Восточной Европы по поводу проекта трубопровода не регулируются этим соглашением.
- США и Германия достигли договоренности относительно российского газопровода "Северный поток- 2".
- Украина инициирует переговоры с Еврокомиссией относительно российского газопровода "Северный поток-2".
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