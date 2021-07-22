Меркель о "Северном потоке-2": "Российская сторона сказала мне, что не хочет использовать энергетику как оружие"

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на пресс- конференции в Берлине, передает "ЕН".



"Российская сторона сказала мне, что не хочет использовать энергетику как оружие. Мы не беззащитны", - сказала Меркель.



По ее словам, было достигнуто соглашение с правительством США, но не с Конгрессом, о возможных американских санкциях против проекта.



Читайте также: Призываем США и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности, - МИД Украины и Польши по "Северному потоку-2"

Канцлер ФРГ отметила, что в случае необходимости на Россию могут быть наложены санкции, если статус Украины как страны-транзитера газа окажется под угрозой.

Меркель признала, что разногласия со странами Восточной Европы по поводу проекта трубопровода не регулируются этим соглашением.