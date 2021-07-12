Меркель: Нужна имплементация формулы Штайнмайера в украинские законы

Об этом она заявила на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 июля, передает Еспресо.TV.

"Нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Хотим достичь того, чтобы в этих районах (Донецкой и Луганской областей, - ред.) юыли проведены выборы ", - заявила Меркель.

Она также обратила внимание на усиленное давление на Украину стягиванием вооружения и контингента военных со стороны Беларуси.

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