Меркель: Нужна имплементация формулы Штайнмайера в украинские законы
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство
Об этом она заявила на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 июля, передает Еспресо.TV.
"Нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Хотим достичь того, чтобы в этих районах (Донецкой и Луганской областей, - ред.) юыли проведены выборы ", - заявила Меркель.
Она также обратила внимание на усиленное давление на Украину стягиванием вооружения и контингента военных со стороны Беларуси.
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