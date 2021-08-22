Меркель не ответила на вопрос о "Крымской платформе" и о том, почему она не давит на Путина насчет прекращения войны

Об этом передает Еспресо.TV.



"Почему Германия не оказывает достаточного давления на Россию, чтобы Путин согласился сесть за стол переговоров, в том числе на уровне лидеров Нормандского формата? А также вопрос лично к вам: почему вы не хотите принять участие в саммите " Крымской платформы "? Не является ли это свидетельством того, что вы хотите угодить чем-то России? " - обратился к ней журналист.



Вместо этого Меркель стала объяснять, почему на "Крымской платформе" будет министр энергетики Германии, а не глава внешнеполитического ведомства страны. Последний, по ее словам, сейчас занят ситуацией в Афганистане.



До второй части вопроса дело не дошло, так как к тому моменту брифинг для представителей СМИ был завершен.