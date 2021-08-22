Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Меркель не ответила на вопрос о "Крымской платформе" и о том, почему она не давит на Путина насчет прекращения войны

Меркель не ответила на вопрос о "Крымской платформе" и о том, почему она не давит на Путина насчет прекращения войны

22 августа, 2021 воскресенье
14:45
Общество

Во время совместного брифинга президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Ангелы Меркель корреспондент УНИАН спросил руководительницу немецкого правительства по поводу ее личного участия во встрече "Крымской платформы" и давления на Россию и Путина

Об этом передает Еспресо.TV.

"Почему Германия не оказывает достаточного давления на Россию, чтобы Путин согласился сесть за стол переговоров, в том числе на уровне лидеров Нормандского формата? А также вопрос лично к вам: почему вы не хотите принять участие в саммите " Крымской платформы "? Не является ли это свидетельством того, что вы хотите угодить чем-то России? " - обратился к ней журналист.

Вместо этого Меркель стала объяснять, почему на "Крымской платформе" будет министр энергетики Германии, а не глава внешнеполитического ведомства страны. Последний, по ее словам, сейчас занят ситуацией в Афганистане.

До второй части вопроса дело не дошло, так как к тому моменту брифинг для представителей СМИ был завершен.

Ангела Меркель
война с Россией
Крымская платформа
Читайте также:
21 августа, 2021 суббота
Для спасения украинцев от "Талибана" бойцы ГУР провели целую спецоперацию
Юрій Луценко
title.author
18 августа, 2021 среда
Луценко: Зеленский пошел на Банковую с абсолютным убеждением, что там где-то есть подвал, где Порошенко закрыл народное счастье
21 августа, 2021 суббота
"Всех п **** ть! Женщин - мордой к стене". Как в Беларуси полковник инструктировал ОМОН
Киев
+24
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.58
    Покупка 26.58
    Продажа 26.84
  • EUR
    Покупка 30.94
    Продажа 31.42
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
22 августа
15:54
Один на один Зеленский и Меркель обсудили четыре большие темы
15:21
Белорусы жалуются на проблемы с банковскими карточками и банкоматами, - СМИ
15:00
Нардепы Левочкины тоже попали под российские санкции
14:36
Совместный брифинг Зеленского и Меркель. ПРЯМОЙ ЭФИР
14:20
ВСУ нужно готовиться к наступательным действиям, - главнокомандующий Залужный
14:00
Эксклюзив
Зеленский должен "послать" Меркель и договориться с Байденом, - Пионтковский
13:30
В Харькове будут разводить орангутангов
13:10
В МИД не исключают, что Лукашенко может напасть на Украину
12:53
США могут разместить в Украине военную базу, - Курт Волкер
12:34
Отдаленные села Николаевщины против закрытия постоянных почт
12:14
Кличко говорит, что его не пустили встречать Меркель в "Борисполе"
11:55
Пандемия COVID-19: за сутки 1003 случаев, умерло 23. Житомирщина вышла в лидеры заражений
11:26
Оксана Баюл отказалась от гражданства Украины
11:00
Руководство белорусского информагентства БелаПАН держат за решеткой
10:43
Встреча Зеленского с Меркель начнется в 14:00
10:16
После ранения 21-летнего сержанта ЦАГАЛа авиацией Израиля уничтожено 4 склада боевиков ХАМАСа в Газе
09:50
УПЦ МП не представляет весь украинский народ, - спикер патриарха Варфоломея
09:46
офшоры
Как оффшоры перестали быть популярными
09:24
Вселенский патриарх Варфоломей проводит литургию в Святой Софии. ПРЯМОЙ ЭФИР
09:00
В Днепре сегодня будут прощаться с ветераном АТО Игорем Чернишем
08:43
83 человека в безопасности. Борт из Афганистана прибыл в Украину
08:25
"Талибан" уже неделю больше всего интересует украинцев в Википедии
08:02
В Академии СБУ раздали медали в честь Баканова. Фотофакт
08:00
Карлос Де Пена
УПЛ: результаты матчей и расписание трансляций 5-го тура чемпионата Украины по футболу
07:18
США вернули посла в Кабул
2021, суббота
21 августа
22:58
Россиянин приплыл лодкой в Японию и попросил убежища
22:30
Зеленский стремится репрессировать ту часть общества, которая будет мешать ему подписывать формулу Штайнмайера, - Белецкий
22:23
Роман Яремчук
Гол Яремчука в чемпионате Португалии отменили
22:10
Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca
21:51
"Грязная игра Лукашенко и Кремля". Нелегалы из Азии теперь рвутся в Польшу
21:47
Георгий Судаков
"Шахтер" поиздевался над "Черноморцем" в УПЛ
21:30
Аксенов пообещал повысить эффективность "военкоматов"
21:00
Против патриарха Варфоломея готовят платных псевдопоклонников Филарета, - Евгений Карась
20:20
На Сумщине сотни полицейских, гвардейцев и добровольцев искали 6-летнего мальчика, который потерялся в поле. И нашли
20:00
К 30-летию Независимости Украины с помощью нейронных сетей восстановили голос Тараса Шевченко
19:46
Нужно ли ФОПам включать полученный кредит в свой доход. Ответ ГФС
19:23
21 августа на фронте: россияне обстреляли украинцев неподалеку от Водяного и Золотого-4
19:00
Для спасения украинцев от "Талибана" бойцы ГУР провели целую спецоперацию
18:36
У Макса Кидрука "пираты" украли книгу
18:10
На оптовом рынке Украины втрое подешевели сливы
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV