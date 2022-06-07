Меркель не обвиняет себя в полномасштабном нападении РФ на Украину
Эксканцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "не обвиняет себя" в том, что РФ начала полномасштабную войну против Украины
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Spiegel .
Отвечая на вопрос, могла ли она сделать больше для предотвращения большой войны в Украине, Меркель сказала: "Я себя не обвиняю. Не было возможно создать архитектуру безопасности, которая могла бы это предотвратить".
"Можно ли было сделать больше, чтобы предотвратить такую трагедию. Можно ли ее предотвратить? И именно поэтому вы себя спрашиваете это, и, конечно, я себе до сих пор задаю этот вопрос", – сказала она.
В то же время эксканцлер отклонила обвинения посла Украины Андрея Мельника в том, что она проводила политику пацификации в отношении России.
"Я так не думаю. Дипломатия, если она терпит неудачу, не ошибочна", - отметила Меркель.
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