Об этом Меркель заявила в интервью RND.

Меркель отметила, что в прошлом году пыталась обсудить с Путиным "нормандский формат" и новый порядок европейской безопасности, но он не был готов к разговору.

"С одной стороны, Путин больше не был готов к саммиту в нормандском стиле. С другой стороны, мне не удалось создать дополнительный европейско-российский дискуссионный формат о европейском порядке безопасности наряду с нормандским форматом", - сказала она.

В то же время она отметила, что в настоящее время тема ее посредничества "не стоит в повестке дня".

Меркель также признала, что незадолго до окончания ее полномочий как канцлера она потеряла влияние.

"Было понятно, что я буду недолго оставаться на этом посту, и я вынуждена констатировать, что разные попытки в прошлом году уже не давали результата", - сказала эксканцлер.

Меркель также поддержала курс своего преемника Олафа Шольца.

"Я считаю правильным, что Запад работает на существование Украины, не участвуя в прямом военном конфликте", – отметила она.

18 июня Меркель заявила, что до сих пор не считает, что газ был оружием Путина. По ее словам, перед вторжением РФ в Украину "Северный поток – 2" так и не заработал, поэтому говорить о том, что газ был оружием России, неуместно.

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