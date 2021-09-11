Меркель и Моравецкий сделали заявления о "Северном потоке-2" после встречи в Варшаве
Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что Украина продолжит оставаться транзитной страной для российского газа после 2024 года
Об этом она сказала 11 сентября, по результатам встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецкий, сообщает DW.
По ее словам, транспортировка российского газа по украинской территории должна продолжиться после 2024 года, когда закончится срок действия соглашения между двумя государствами о транзите.
"Я четко дала понять, что нам важно, чтобы Украина оставалась транзитной страной для российского газа", - сказала Меркель на совместной пресс-конференции с польским премьером.
В то же время Матеуш Моравецкий отметил, что сохранение за Украиной и Польшей статуса транзитеров российского газа в ЕС, несмотря на ввод в эксплуатацию "Северного потока-2", снизит вероятность шантажа со стороны России.
"Гарантии транзита газа через территорию Украины и Польши в Западную Европу является тем элементом, который уменьшает возможность шантажа со стороны России, шантажа ценами, но, что гораздо важнее, политического шантажа", - сказал Моравецкий.
- Напомним, 11 сентября в Офисе президента заявили, что вопрос "Северного потока-2" следует рассматривать в нормандском формате .
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