Меркель до окончания своих полномочий хочет провести "нормандский" саммит, - посол

Об этом Радио НВ рассказала Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Украине Анка Фельдгузен

Украина и Франция готовы к проведению встречи руководителей МИД в "нормандском формате"

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"Канцлер четко сказала во время пресс-конференции (по итогам встречи с Владимиром Зеленским 22 августа, - ред.), что она до последнего дня пытается организовать встречу на высшем уровне, ведь мы видим, что когда четверо сидят, давление на Путина больше и тогда, возможно, есть результат. Меркель хочет организовать встречу до конца ее каденции ", - отметила она.Фельдгузен заявила, что освобождение политзаключенных полностью зависит от Путина.