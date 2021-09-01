Меркель до окончания своих полномочий хочет провести "нормандский" саммит, - посол
Канцлер Германии Ангела Меркель будет пытаться организовать саммит лидеров Украины, России, Франции и Германии относительно войны на Донбассе
Об этом Радио НВ рассказала Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Украине Анка Фельдгузен"Канцлер четко сказала во время пресс-конференции (по итогам встречи с Владимиром Зеленским 22 августа, - ред.), что она до последнего дня пытается организовать встречу на высшем уровне, ведь мы видим, что когда четверо сидят, давление на Путина больше и тогда, возможно, есть результат. Меркель хочет организовать встречу до конца ее каденции ", - отметила она.
Фельдгузен заявила, что освобождение политзаключенных полностью зависит от Путина.
- Украина и Франция готовы к проведению встречи руководителей МИД в "нормандском формате"
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