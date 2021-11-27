Меркель будут провожать с должности под панк-рок ее молодости

Торжественная церемония состоится 2 декабря 2021 года во дворе министерства обороны в Берлине, информирует DW.



Все три композиции будет исполнять оркестр Бундесвера.



Сначала прозвучит "Für mich soll's rote Rosen regnen" ("Для меня прольется дождь из красных роз") немецкой актрисы и певицы Кнеф, а также "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ты забыл цветную пленку") - шлягер 1970-х прославивший панк-рок певицу Гаген.



Кроме того, музыканты должны сыграть "Großer Gott, wir loben Dich" ("Великий Бог, мы славим тебя") - христианский гимн, парафраз Te Deum, слова которого написал немецкий католический священник и теолог XVIII века Игнац Франц.



Песня "Ты забыл цветную пленку" ("Du hast den Farbfilm vergessen") в исполнении Нины Гаген:

