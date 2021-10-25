Меркель будет готовить "нормандскую" встречу до конца каденции, - посол Германии
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, ща канцлер страны Ангела Меркель будет работать над организацией встречи в "нормандском" формате до последнего дня пребывания на своем посту
Об этом Фельдгузен сказала на конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина" .
"Федеральный канцлер сказала, находясь в Киеве, что она будет работать над организацией этой встречи ежедневно, до последнего дня пребывания на этой должности", - сказала Фельдгузен.
В то же время Фельдгузен заявила, что устроить встречу на уровне министров иностранных дел "действительно тяжело" и пока нет понимания возможных ее сроков.
"С нашими французским коллегами мы уже очень много работаем над этой возможностью устроить встречу на уровне министров иностранных дел в" нормандском "формате. Конечно, это действительно трудно. Сейчас пока еще нет четких представлений, когда она может состояться. Происходят контакты и с украинской, и с российской стороны ", - сказала Фельдгузен.
- Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о желании провести "нормандский" саммит еще при руководстве Германией Ангелы Меркель.
- Россия обвинила Украину в неготовности провести "нормандский саммит" еще за Меркель.
- У президента Франции Эммануэля Макрона заявили, что руководители МИД "нормандского" формата могут собраться в течение ближайших недель .
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил российского коллегу Сергея Лаврова в попытке избежать "нормандской" встречи .
- Лавров обвинил страны "нормандского" формата в невыполнении договоренностей , объяснив этим отказ России от нового саммита.
- Президент Владимир Зеленский заявил о готовности "к некоторым шагам вперед" , чтобы "нормандская" встреча состоялась.
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