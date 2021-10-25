Меркель будет готовить "нормандскую" встречу до конца каденции, - посол Германии

Об этом Фельдгузен сказала на конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина" .



"Федеральный канцлер сказала, находясь в Киеве, что она будет работать над организацией этой встречи ежедневно, до последнего дня пребывания на этой должности", - сказала Фельдгузен.



В то же время Фельдгузен заявила, что устроить встречу на уровне министров иностранных дел "действительно тяжело" и пока нет понимания возможных ее сроков.



"С нашими французским коллегами мы уже очень много работаем над этой возможностью устроить встречу на уровне министров иностранных дел в" нормандском "формате. Конечно, это действительно трудно. Сейчас пока еще нет четких представлений, когда она может состояться. Происходят контакты и с украинской, и с российской стороны ", - сказала Фельдгузен.