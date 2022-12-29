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Мэрия Варшавы отказалась от новогодних мероприятий и фейерверков из-за солидарности с Украиной

29 декабря, 2022 четверг
05:42
Мир

Власти столицы Польши решили, что, учитывая войну РФ против Украины, новогодние праздничные мероприятия будут неуместными

Об этом сообщила спикер мэрии Варшавы Моника Беут, информирует Tvn24.pl.

"В Украине, за нашей восточной границей, идет жестокая, кровавая война, в которой ежедневно погибают мирные люди. Поэтому сейчас не то состояние, которое вдохновляло бы организовывать такие особые, радостные события", - отметила Беут.

Она также напомнила, что, учитывая энергетический кризис, город ограничил расходы, прежде всего на организацию развлечений.

Кроме того, пресс-секретарь мэрии призвала горожан не использовать петарды и фейерверки в новогоднюю ночь, поскольку это может вызвать у украинцев, которых в Варшаве около 100 тысяч, ассоциации с войной. Она подчеркнула, что особенно речь идет об украинских детях.

К инициативе мэрии присоединился Совет города Варшавы, который также призвал обойтись без пиротехнических средств в новогоднюю ночь.

  • Напомним, в Польше находятся 950 тысяч беженцев из Украины, больше всего – в Варшаве и Вроцлаве.

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Общество
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