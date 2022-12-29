Об этом сообщила спикер мэрии Варшавы Моника Беут, информирует Tvn24.pl.

"В Украине, за нашей восточной границей, идет жестокая, кровавая война, в которой ежедневно погибают мирные люди. Поэтому сейчас не то состояние, которое вдохновляло бы организовывать такие особые, радостные события", - отметила Беут.

Она также напомнила, что, учитывая энергетический кризис, город ограничил расходы, прежде всего на организацию развлечений.

Кроме того, пресс-секретарь мэрии призвала горожан не использовать петарды и фейерверки в новогоднюю ночь, поскольку это может вызвать у украинцев, которых в Варшаве около 100 тысяч, ассоциации с войной. Она подчеркнула, что особенно речь идет об украинских детях.

К инициативе мэрии присоединился Совет города Варшавы, который также призвал обойтись без пиротехнических средств в новогоднюю ночь.

Напомним, в Польше находятся 950 тысяч беженцев из Украины, больше всего – в Варшаве и Вроцлаве.

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