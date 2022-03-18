Мэрия Праги хочет отдать украинским беженцам часть посольства РФ

Об этом сообщает ct24.ceskatelevize.cz .



По информации источника, украинские беженцы могут получить в свое распоряжение здание школы в посольстве РФ. В ней не ведутся занятия после того, как большинство дипломатов России были высланы из-за "дела Врбетице" (прим. – взрывы на складах боеприпасов, которые устроили российские спецслужбы).



"Я направил письмо российскому послу и призвал открыть доступ к зданию украинским детям", - заявил староста района Праги-6 Онджей Коларж.



Также в мэрии предлагают передать под размещение беженцев ряд других построек. Речь идет о торгпредстве, церкви на территории посольства и т.д.

17 марта стало известно, что украинцы, прибывшие в Польшу из-за полномасштабного вторжения, обеспечиваются бесплатной медицинской помощью.

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