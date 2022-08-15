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Мэрия Николаева объявила тендер на ₴25 млн для озеленения регулярно обстреливаемых россиянами районов, - депутат облсовета Москаленко

15 августа, 2022 понедельник
21:00
Общество

Депутат Николаевского областного совета Виктория Москаленко рассказала, что мэрия Николаева объявила тендер на 25 миллионов гривен для озеленения тех районов города, которые россияне регулярно обстреливают

Депутат поделилась деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"В Николаеве происходят странные вещи. Мэрия города объявила тендер на 25 миллионов гривен для озеленения районов Николаева, которые находятся под постоянными обстрелами со стороны российских оккупантов", - отметила Москаленко.

Депутат добавила, что пока иностранцы помогают нам бороться с последствиями войны, мы тратим свои налоги на озеленение.

"На 25 млн грн объявлен тендер по озеленению районов Николаева, которые буквально позавчера обстреливали из артиллерии россияне. Это не может не возмущать. На мой взгляд, Николаев сегодня таких расходов не может себе позволить. Эти средства нужно отправить на гуманитарную помощь людям и на нужды военных. То есть выходит, что нам помогают иностранцы, а мы свои налоги тратим на озеленение", - отметила Виктория Москаленко.

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