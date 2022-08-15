Депутат поделилась деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"В Николаеве происходят странные вещи. Мэрия города объявила тендер на 25 миллионов гривен для озеленения районов Николаева, которые находятся под постоянными обстрелами со стороны российских оккупантов", - отметила Москаленко.

Депутат добавила, что пока иностранцы помогают нам бороться с последствиями войны, мы тратим свои налоги на озеленение.

"На 25 млн грн объявлен тендер по озеленению районов Николаева, которые буквально позавчера обстреливали из артиллерии россияне. Это не может не возмущать. На мой взгляд, Николаев сегодня таких расходов не может себе позволить. Эти средства нужно отправить на гуманитарную помощь людям и на нужды военных. То есть выходит, что нам помогают иностранцы, а мы свои налоги тратим на озеленение", - отметила Виктория Москаленко.

13 августа россияне обстреляли Николаев и населённые пункты области.

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