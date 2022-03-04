Мэрия готова обеспечить подключение к Wi-Fi во всех укрытиях Киева, - заместитель Кличко

Об этом заявил заместитель мэра Киева Петр Оленич.



"Обращение к представителям интернет-провайдеров Киева! Город готов сотрудничать и вместе организовать подключение к Wi-Fi убежищ Киева", - сообщил он.



Петр Оленич подчеркнул, что сейчас коммуникация и быстрый доступ к информации имеют огромное значение.



Также заместитель мэра столицы предоставил контакты поддержки IT департамента: operator.wifi.help@gmail.com.

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