Мэрия Днепра вместе с НАБУ отсудила у Коломойского аэропорт
Мэрия совместно с НАБУ отсудила у бизнесмена Игоря Коломойского аэропорт в Днепре
Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.
Он рассказал, что, несмотря на искусственно созданные препятствия, дело было выиграно.
"Несколько месяцев назад мы объявили, что мэрия Днепра совместно с НАБУ отсудила аэропорт у Коломойского. Впрочем, те, кто разбирается в тонкостях юриспруденции, особенно в нашей стране, и еще более особенно - в "юриспруденции" Игоря Валерьевича, были полны скепсиса по этому поводу этого результата.Тогда все говорили, что надо ждать апелляции, прежде чем решение вступит в силу. Теперь - после всех судебных споров, "болезней" самих судей, многочисленных переносов заседаний и других дивных див, мы выиграли это дело", - пишет Филатов.
Мэр также отметил, что впереди еще кассационный суд и анонсировал, что после победы в аэропорт зайдут лоукосты, "так что днепряне и все желающие смогут летать за границу по адекватным ценам".
- 16 сентября Днепровский окружной административный суд упразднил право компании Игоря Коломойского на эксплуатацию Днепропетровского аэропорта.
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