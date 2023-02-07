Об этом сообщил мэр города Борис Филатов.

Он рассказал, что, несмотря на искусственно созданные препятствия, дело было выиграно.

"Несколько месяцев назад мы объявили, что мэрия Днепра совместно с НАБУ отсудила аэропорт у Коломойского. Впрочем, те, кто разбирается в тонкостях юриспруденции, особенно в нашей стране, и еще более особенно - в "юриспруденции" Игоря Валерьевича, были полны скепсиса по этому поводу этого результата.Тогда все говорили, что надо ждать апелляции, прежде чем решение вступит в силу. Теперь - после всех судебных споров, "болезней" самих судей, многочисленных переносов заседаний и других дивных див, мы выиграли это дело", - пишет Филатов.

Мэр также отметил, что впереди еще кассационный суд и анонсировал, что после победы в аэропорт зайдут лоукосты, "так что днепряне и все желающие смогут летать за границу по адекватным ценам".