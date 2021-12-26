Мэрия Черновцов демонтирует "советские" аттракционы в центре города, над которыми смеются в сети

Однако уже не будут устанавливать ничего: не хватит времени. Об этом во время отчета о первом году работы городских властей сообщил заместитель Черновицкого городского главы Юрий Лесюк, пишет сегодня, 26 декабря 2021 года, местная газета Молодой буковинец.



Чиновник не стал отрицать скверный вид аттракционов и назвал их "безобразием". Вместе с тем Лесюк объяснил, что увиденное стало неожиданностью не только для чиновников, но и для самого победителя конкурса.







"Безусловно, мы видели то безобразие, которое подрядчики назвали аттракционами. Как объяснил победитель конкурса, в некоторой степени это было неожиданно, что в таком виде приехали аттракционы. Обещания были другие. Поэтому сейчас эти дряхлые аттракционы демонтируют и будут вывезены. Другой вопрос, что сейчас уже нет времени, чтобы их заменить чем-нибудь интересным", - отметил Юрий Лесюк.



Он добавил, что предложение рассматривалось в комплексе и было представлено три зоны отдыха для черновчан. Одна из зон, а именно аттракционы в сквере Дня вышиванки, стала местом, в котором "подвели самого победителя конкурса".



По словам Лесюка, победитель уплатил в городской бюджет около 100 тыс. грн.



Отметим, что в сети высмеялись виды аттракционов. Некоторым казалось, что это "вернулись 90-е", другие называли их "привезенными из Чернобыля". Еще кто-то называл их "металлом" или "ретроградом".



Кроме того, аттракционы выглядят очень употребительными, не привлекательными, а в отдельных случаях – опасными для жизни и здоровья.



























Фотографии - Promin.cv.ua





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