MERIDIAN CZERNOWITZ издает стихи художника Александра Ройтбурда

Иллюстрации к книге создал украинский писатель Сергей Жадан. Он же написал послесловие к сборнику: "Это действительно интересная книга стихов, в которой время растворяется в пространстве, а лирический герой все время балансирует на грани откровенности и пошлости. Сборник, который будет особенно интересно читать тем, кто знает художника Ройтбурда. Но, рискну предположить, тем, кто его не знает, читать будет еще интереснее. Автор этих стихов многое обрел: создал свою рукопись, сохранил этот причудливый дневник, не отказался от важного для себя".

"Мы готовили эту книгу ровно год. Александр отбирал и редактировал стихи, Сергей создавал графические изображения к текстам. Тело книги выбирал Саша - ближе к квадрату, крафтовая бумажная обложка с минималистичным дизайном, кремовая рыхлая бумага. Финальный макет был утвержден Ройтбурдом лично, - рассказывает Святослав Померанцев. - Первая презентация состоится, как и планировалось, на Сашино 60-летие 14 октября 2021 года в 15:00 в Одесском художественном музее. При участии иллюстратора и издателя. К сожалению, без автора ... "