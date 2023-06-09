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Меренговый рулет. Рецепт приготовления
Меренговый рулет – десерт очень нежный, он буквально "тает во рту". Сегодня мы будем его готовить и вкусно угощать
Приготовление основания:
Ингредиенты
- Четыре яичных белка (комнатной температуры)
- Щепотка лимонной кислоты
- 220 г сахарной пудры
- Одна столовая ложка кукурузного крахмала
Способ приготовления:
Корж
- Выливаем белки в глубокую миску
- Желток не должен попасть в миску
- Миска должна быть абсолютно сухой
- Добавляем лимонную кислоту
- Взбиваем миксером на средней скорости
- Когда появится пена, увеличиваем скорость до максимальной
- Продолжаем сбивать
- При взбивании добавляем по ложке сахарную пудру.
- Через десять минут добавляем крахмал.
- Взбиваем еще пятнадцать секунд
- Выкладываем на противень пергаментную бумагу
- Распределяем меренгу ровным слоем (1 см)
- Посыпаем сверху измельченными орехами
- Выпекаем до 20 минут при температуре до 170 °С
- Главное – не пересушить основу!
- Переворачиваем готовую меренгу на чистую поверхность пергаментной бумаги
- Снимаем пергаментную бумагу, на которой выпекали блюдо
- Основание желательно посыпать сахарной пудрой
Начинка
- Измельченные ягоды: малина, черника, клубника, вишня без косточек и т.п.
- Или мандарины, манго или бананы…
- А еще: измельченные фисташки, миндальные хлопья или кокосовая стружка
- Подбирайте ваш любимый вкус или его композицию!
- Крем: сырно-сливочный, заварной, сливочно-творожный, йогуртовый и т.п.
Собираем меренговый рулет
- Охлажденный корж смазываем кремом
- Слой крема должен быть равномерным высотой до 3 мм.
- На наружный край после свертывания наносим крема поменьше
- Сверху выкладываем ягоды, фрукты, орехи и т.п.
- Раскладываем их по всей плоскости
- Осторожно заворачиваем рулет
- Готовый рулет упаковываем в фольгу или пищевую пленку.
- Оставляем в холодильнике на несколько часов
- Дополнительно десерт можно украсить шоколадом!
Приятного аппетита!
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