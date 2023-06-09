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Меренговый рулет. Рецепт приготовления

9 июня, 2023 пятница
01:43

Меренговый рулет – десерт очень нежный, он буквально "тает во рту". Сегодня мы будем его готовить и вкусно угощать

Приготовление основания:

Ингредиенты

  • Четыре яичных белка (комнатной температуры)
  • Щепотка лимонной кислоты
  • 220 г сахарной пудры
  • Одна столовая ложка кукурузного крахмала

Меренговий рулет. Рецепт приготування

Способ приготовления:

Корж

  • Выливаем белки в глубокую миску
  • Желток не должен попасть в миску
  • Миска должна быть абсолютно сухой
  • Добавляем лимонную кислоту
  • Взбиваем миксером на средней скорости
  • Когда появится пена, увеличиваем скорость до максимальной
  • Продолжаем сбивать
  • При взбивании добавляем по ложке сахарную пудру.
  • Через десять минут добавляем крахмал.
  • Взбиваем еще пятнадцать секунд
  • Выкладываем на противень пергаментную бумагу
  • Распределяем меренгу ровным слоем (1 см)
  • Посыпаем сверху измельченными орехами
  • Выпекаем до 20 минут при температуре до 170 °С
  • Главное – не пересушить основу!
  • Переворачиваем готовую меренгу на чистую поверхность пергаментной бумаги
  • Снимаем пергаментную бумагу, на которой выпекали блюдо
  • Основание желательно посыпать сахарной пудрой

Начинка

  • Измельченные ягоды: малина, черника, клубника, вишня без косточек и т.п.
  • Или мандарины, манго или бананы…
  • А еще: измельченные фисташки, миндальные хлопья или кокосовая стружка
  • Подбирайте ваш любимый вкус или его композицию!
  • Крем: сырно-сливочный, заварной, сливочно-творожный, йогуртовый и т.п.

Собираем меренговый рулет

  • Охлажденный корж смазываем кремом
  • Слой крема должен быть равномерным высотой до 3 мм.
  • На наружный край после свертывания наносим крема поменьше
  • Сверху выкладываем ягоды, фрукты, орехи и т.п.
  • Раскладываем их по всей плоскости
  • Осторожно заворачиваем рулет
  • Готовый рулет упаковываем в фольгу или пищевую пленку.
  • Оставляем в холодильнике на несколько часов
  • Дополнительно десерт можно украсить шоколадом!

Приятного аппетита!

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