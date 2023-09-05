Mercedes предоставил Украине более 100 грузовых внедорожников для ВСУ

Об этом сообщает сайт компании Daimler Truck, являющейся материнской компанией Mercedes-Benz.

Как говорится в пресс-релизе компании, грузовики мощностью до 476 лошадиных сил нужны украинской армии для военной поддержки и логистических задач.

Компания также отметила, что Mercedes-Benz Special Trucks предоставляет Министерству обороны Украины широкий спектр услуг, связанных с этими автомобилями.

Уточняют, что еще до получения Zetros водители прошли обучающие курсы и выезжали на задачи на новых бескапотных автомобилях.

Денежные средства на закупку автомобилей поступили в рамках поддержки правительства Германии, которую совместно курируют и реализуют министерства иностранных дел и обороны страны.