Mercedes предоставил Украине более 100 грузовых внедорожников для ВСУ
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz Special Trucks поставил Министерству обороны Украины более 100 грузовиков Zetros повышенной проходимости
Об этом сообщает сайт компании Daimler Truck, являющейся материнской компанией Mercedes-Benz.
Как говорится в пресс-релизе компании, грузовики мощностью до 476 лошадиных сил нужны украинской армии для военной поддержки и логистических задач.
Компания также отметила, что Mercedes-Benz Special Trucks предоставляет Министерству обороны Украины широкий спектр услуг, связанных с этими автомобилями.
Уточняют, что еще до получения Zetros водители прошли обучающие курсы и выезжали на задачи на новых бескапотных автомобилях.
Денежные средства на закупку автомобилей поступили в рамках поддержки правительства Германии, которую совместно курируют и реализуют министерства иностранных дел и обороны страны.
- Отметим, что правительство Германии фактически еженедельно отчитывается о предоставлении определенной военной помощи Украине. По состоянию на сегодняшний день на сайте правительства указано, что было передано 94 авто Zetros.
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