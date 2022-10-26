Mercedes-Benz выходит из России и продает акции дочерних компаний местному инвестору
Компания Mercedes-Benz заявила о выходе с российского рынка и продаже акций дочерних компаний местному инвестору
Об этом информирует Reuters.
"В среду компания Mercedes-Benz заявила о выходе с российского рынка и продаже акций своих промышленных и финансовых дочерних компаний местному инвестору, став последним автопроизводителем, покинувшим страну", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь Mercedes заявил, что доля в российской компании по производству грузовиков КамАЗ не пострадает от такого решения и перейдет к Daimler Truck в этом году, как и планировалось.
Это последний автопроизводитель, который оставался работать в России.
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