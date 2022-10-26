Mercedes-Benz выходит из России и продает акции дочерних компаний местному инвестору

Об этом информирует Reuters.

"В среду компания Mercedes-Benz заявила о выходе с российского рынка и продаже акций своих промышленных и финансовых дочерних компаний местному инвестору, став последним автопроизводителем, покинувшим страну", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Mercedes заявил, что доля в российской компании по производству грузовиков КамАЗ не пострадает от такого решения и перейдет к Daimler Truck в этом году, как и планировалось.

Это последний автопроизводитель, который оставался работать в России.

В Италии конфисковали бронированный Mercedes подсанкционного российского миллиардера стоимостью свыше 600 тыс. евро.

Компания Mercedes показала болид на сезон-2022 Формулы-1.

8 июня Microsoft объявил о "значительном сокращении сделок в России". Загрузить новые операционные системы Windows 10 и Windows 11 российские пользователи не могут с 19 июня. В июле в СМИ появилось сообщение, что количество запросов в Google по установке пиратских операционных систем Windows выросло на 80-120%. А 27 сентября американская корпорация Microsoft ограничила для россиян возможность обновления из Windows 10 до Windows 11.

5 октября послы стран ЕС приняли очередной пакет санкций против РФ, который, в частности, включает и новые ограничения на экспорт металла.

Ассоциация "Русская сталь", объединяющая крупнейшие металлургические предприятия страны, на долю которых приходится 90% производимой в РФ стали и проката и 98% - чугуна, экспортирует сырье в убыток из-за санкций.

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