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Mercedes-Benz представила электрический грузовик

10 октября, 2023 вторник
17:28
Технологии

Электрический грузовик, который может ехать на дальние расстояния, был представлен немецкой компанией Mercedes-Benz Trucks

Об этом информирует Bloomberg .

Mercedes выпустил грузовик, который может перевозить до 22 тонн груза на расстояние 500 километров без подзарядки. Компания сообщила, что грузовой автомобиль eActros 600 имеет возможность быстрой зарядки от 20 до 80% за 30 минут, если у водителя есть зарядное устройство мощностью один мегаватт.

На фото: електрична вантажівкаНа фото: електрична вантажівка

Сейчас таких зарядных устройств немного, но ЕС планирует развивать инфраструктуру для электрических грузовиков. В сообщении говорится, что до 2030 года на главных дорогах Евросоюза должны быть зарядные станции каждые 60 километров.

На фото: електрична вантажівка

Mercedes планирует начать продажу новой модели грузовика в конце этого года. Ее стоимость пока неизвестна.

На фото: електрична вантажівка

Фото: Скрин

  • Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz Special Trucks поставил Министерству обороны Украины более 100 грузовиков Zetros повышенной проходимости.
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