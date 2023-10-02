Мэра Сум задержали на взятке в 1,4 млн грн
НАБУ и СБУ задержали мэра Сум и директора департамента инфраструктуры города во время получения взятки в размере 1,4 млн грн за не создание препятствий бизнесу в городе
Об этом сообщает СБУ.
Мэром Сум с 2014 года работает Александр Лысенко, который с февраля 2012 года возглавляет Сумскую областную партийную организацию ВО "Батькивщина". Директором Департамента инфраструктуры города на сайте горсовета Сум указан Александр Журба.
По данным правоохранителей, мэр Сум и директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры требовали у местной компании по вывозу мусора взятку в 2 млн 130 тыс. грн, а в случае отказа платить угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.
СБУ и НАБУ задержали обоих чиновников в момент получения транша неправомерной выгоды в размере 1,4 млн. грн.
Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Ранее в Одесской области на взятке разоблачили главу райсуда , который, по данным следствия, требовал деньги за принятие "правильного" решения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.41 Покупка 37.41Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.86Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное