Мэра Сум задержали на взятке в 1,4 млн грн

Об этом сообщает СБУ.

Мэром Сум с 2014 года работает Александр Лысенко, который с февраля 2012 года возглавляет Сумскую областную партийную организацию ВО "Батькивщина". Директором Департамента инфраструктуры города на сайте горсовета Сум указан Александр Журба.

По данным правоохранителей, мэр Сум и директор департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры требовали у местной компании по вывозу мусора взятку в 2 млн 130 тыс. грн, а в случае отказа платить угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.

СБУ и НАБУ задержали обоих чиновников в момент получения транша неправомерной выгоды в размере 1,4 млн. грн.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.