Мэра Славянска Ляха мобилизовали в ВСУ, - председатель ОГА
Мэр Славянска Вадим Лях мобилизован в армию
Об этом заявил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в комментарии Новинам Донбасса
"Его мобилизовали. Есть определенная процедура, когда человека откомандировывают из Вооруженных сил и согласовывает командующий операцией Объединенных сил для того, чтобы в дальнейшем тот возглавил военно-гражданскую администрацию", - сказал Кириленко
Но он не подтвердил, что Ляха назначат главой ВГА Славянска.
- 14 апреля мэр Славянска Вадим Лях выступил за введение на территории города военно-гражданской администрации и назначение местных выборов.
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