Мэра Славянска Ляха мобилизовали в ВСУ, - председатель ОГА

Об этом заявил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в комментарии Новинам Донбасса

"Его мобилизовали. Есть определенная процедура, когда человека откомандировывают из Вооруженных сил и согласовывает командующий операцией Объединенных сил для того, чтобы в дальнейшем тот возглавил военно-гражданскую администрацию", - сказал Кириленко



Но он не подтвердил, что Ляха назначат главой ВГА Славянска.

14 апреля мэр Славянска Вадим Лях выступил за введение на территории города военно-гражданской администрации и назначение местных выборов.