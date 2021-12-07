Мэра Полтавы внесли в базу "Миротворца" за слова о "войне между братьями" на Донбассе
Городского главу Полтавы Александра Мамая внесли в базу "Миротворца" за распространение кремлевской пропаганды о "братоубийственной войне" на Донбассе
Об этом говорится на сайте Миротворец, передает Еспресо.TV.
В базу "Миротворца" Мамая добавили из-за "распространения кремлевской пропаганды, участия в актах гуманитарной агрессии против Украины и участия в пропагандистских мероприятиях России против Украины".
"Пособник террористов и российских оккупантов. Распространение кремлевской пропаганды. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины", - говорится в сообщении.
Александр Мамай пришел в политику при поддержке Партии регионов, затем был связан с проектом "За будущее". Считается близким к скандальному нардепу от ОПЗЖ, тоже полтавчанину Илье Киве. Делал двусмысленные заявления по теме СССР и коммунизма. Подчиненные ему коммунальные службы Полтавы неоднократно снимали украинские флаги – государственный и националистический – с монумента Славы в центре города.
- Напомним, 4 декабря 2021 года городской глава Полтавы Александр Мамай в эфире одного из телеканалов заявил, что на Востоке Украины имеет место не война с российскими захватчиками, а "идет брат на брата". Также он повторил еще один тезис страны-агрессора, отметив, что на Донбассе украинская армия якобы защищает не Родину, а интересы США.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.45
-
EUR
Покупка 30.6Продажа 31.02
- Актуальное
- Важное