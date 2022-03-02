Мэра Пивденного, Харьковской области, Брюханова задержали за госизмену

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



Он провел совещание с главами РГА и громадами области. Олег Синегубов пообещал делать встречи ежедневными, чтобы поддерживать коммуникацию и совместно решать актуальные вопросы обороны и обеспечения жизнедеятельности области.



Кроме того, на совещании прошла военная спецоперация. Был задержан за госпредательство мэр Пивденного Александр Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор.



"Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война и позволяет себе переговоры с врагом! Мы не дадим сдавать ни одного сантиметра нашей земли. Это не просто слова. Военные на дальнейшее предупреждают: задержкой они проявили лояльность. Цитата: "расстреливать будут на месте". У нас есть силы отстаивать свое! И мы это делаем!" – подчеркнул Олег Синегубов.

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