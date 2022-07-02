Об этом он заявил сегодня, 2 июля 2022 года, на своей Facebook-странице .

Мэр Чернигова сообщил, что ему запретили рабочий въезд в Швейцарию, на конференцию по восстановлению Украины и Черниговщины, в частности.

По его мнению, это произошло из-за "политики главы ОВА и некоторых чиновников Офиса президента".

Также в своем посту Атрошенко цитирует два документа: приглашение Швейцарии и ответы украинских чиновников, которые "решили поиграть в политику".

"Уважаемый господин Атрошенко. Посольство Швейцарии в Украине имеет честь пригласить Вас на Конференцию по вопросам восстановления Украины. В этом году, когда Украина продолжает мужественно защищать свою независимость и территориальную целостность, поддержка усилиям страны по сопротивлению, восстановлению и реконструкции важна как никогда", - говорится в приглашении Швейцарии.

"Принято решение об отказе в пересечении государственной границы на выезд из Украины гражданину Украины Атрошенко", - говорится в ответе украинских чиновников.

Владислав Атрошенко также добавил, что чиновникам безразлично, что конференция в Лугано является хорошей возможностью для Украины привлечь средства на восстановление. Он подчеркнул, что Чернигов - это один из городов, который испытал наибольшие разрушения в Украине от российских захватчиков. Также Атрошенко добавил, что подобные действия чиновников дискредитируют не его, а Украину и Президента.

"И им безразлично, что конференция в Лугано является уникальной возможностью для Украины привлечь средства на восстановление. Неважно на официальные приглашения. Неважно на людей. Неважно на Украину. Они играют в политику. Пока идет война. Пока гибнут люди", - написал Атрошенко.

Напомним , что 19 июня 2022 года сотрудники Государственной пограничной службы Украины не разрешили черниговскому городскому голове Владиславу Атрошенко выезд из Украины в Польшу через автомобильный пункт пропуска "Краковец".

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