Мэра Чернигова Атрошенко на год отстранили от должности за указание водителю вывезти за границу Tesla жены

Об этом информирует Государственное бюро расследований.

"По материалам Государственного бюро расследований Яворивский районный суд Львовской области признал виновным мэра Чернигова Владислава Атрошенко в совершении административного правонарушения – несообщение о наличии реального конфликта интересов", – пишет пресс-служба.

Суд лишил права Атрошенко занимать должность городского главы Чернигова в течение 12 месяцев, а также наложил штраф – 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Следствие установило, что 15 сентября мэру Чернигова вручили административный протокол, касающийся конфликта интересов.

Сообщается, что городской глава Атрошенко дал указание своему водителю вывезти за границу автомобиль, принадлежащий жене: "Это представляло его частный интерес".

"При этом водителю мэра для этого оформили командировку и выделили из бюджета средства, в том числе и на бензин", - отметили в ведомстве.

Национальное агентство по предотвращению коррупции пишет, что речь идет об автомобиле Tesla Model X.

Напомним, что 19 июня сотрудники Государственной пограничной службы Украины не разрешили черниговскому городскому главе Владиславу Атрошенко выезд из Украины в Польшу через автомобильный пункт пропуска "Краковец".

2 июля Атрошенко сообщил, что ему запретили рабочий въезд в Швейцарию, на конференцию по восстановлению Украины и Черниговщины в частности.

В Офисе президента пригрозили мэру Чернигова: 3 июля заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнул , что мэры, которые жалуются из-за запрета на выезд из Украины, могут лишиться своих должностей.

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