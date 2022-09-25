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Мэра Белой Церкви Дикого подозревают в махинациях с недвижимостью

25 сентября, 2022 воскресенье
19:46
Экономика Мэра Белой Церкви Геннадия Дикого подозревают в аферах с недвижимостью

23 сентября 2022 года по поручению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщено о подозрении в нанесении ущерба в более 8,7 млн гривен территориальной громаде действующему городскому голове одного из населенных пунктов Киевской области

Также САП и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении двум его сообщникам, информирует пресс-служба Антикоррупционной прокуратуры.

"В ходе досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП, установлено, что в 2018 году совладелец недостроя предложил городскому голове приобрести вышеупомянутую недвижимость для нужд города за 24 млн гривен. Несмотря на то, что цена существенно превышала реальную стоимость, глава города согласился с предложением", - отмечается в сообщении.

Как подчеркивают в САП, для сокрытия значительной переплаты совладелец помещения "обеспечил подлог отчета об оценке имущества".

"Мэр города в свою очередь, используя свое служебное положение, обеспечил рассмотрение и голосование за принятие решения о выдаче разрешения на приобретение помещения депутатами горсовета", - утверждают антикоррупционные прокуроры.

Экспертизой подтверждены убытки на сумму более 8,73 млн гривен.

Действия городского головы квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч.4. ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Владельцу недостроя инкриминированы ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины. Оценщику – ч. 2 ст. 358 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Поскольку местонахождение совладельца недостроя неизвестно, о подозрении ему сообщили заочно.

Вместе с тем "в соответствии с ч. 1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", добавляют в САП.

По информации "Украинской правды", речь идет о мэре Белой Церкви Геннадии Диком.

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Криминал
Белая Церковь
Киевщина
НАБУ
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