Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает Укринформ .

При этом городской голова заверил, что Житомир справляется в ситуации, которая сложилась.



"Работу некоторых подстанций за такое время невозможно восстановить, потому что речь идет об оборудовании, которое нужно заказывать, и очень долго ждать производства. Но Житомир живет. Мы сократили выпуск электротранспорта в три раза. Освещение в городе включаем только на 30% от мощности, т.е. принципе работает каждый третий фонарь. Мы с облэнерго четко регулируем вечерние и утренние пики. Например, подачу воды на очистные сооружения мы в дневное время сокращаем для того, чтобы уменьшить энергопотребление и запускаем после того, как проходят пики. в городе", - отметил Сухомлин.



По его словам, часть промышленных предприятий города, потребляющих много электроэнергии, перешли на работу в ночное время и в выходные. Конечно, имеют место и стабилизационные отключения в домах граждан, но всего на несколько часов и по графику, заверил мэр.



"Мы на внеочередной сессии (городского совета. – ред.) выделили средства на закупку генераторов большой мощности для того, чтобы обеспечить работу водоканала и теплокоммунэнерго. В случае критической ситуации, когда некоторое время может не быть электроэнергии в городе, эти предприятия смогут подавать воду и тепло в дома житомирян. Конечно, не круглосуточно, а 5-8 часов в сутки", - добавил городской голова.



В случае чрезвычайной ситуации школы и детсады города будут работать как пункты обогрева. В Житомире планируется обустроить 36 таких пунктов, каждый из которых обеспечат генератором.

10 октября российские захватчики нанесли удар по энергетической инфраструктуре Житомирщины.

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