Мэр Запорожья обратился к Разумкову: 5 фракций горсовета игнорируют сессии

Об этом он написал в Facebook.

"Больше чем месяц представители " Слуги народа ", " ОПЗЖ ", " Европейской солидарности ", " Новой политики " и " Партии Шария " не приходят на заседания, а следовательно, не выполняют нормы закона Украины" О статусе депутатов местных советов ", - написал Буряк.



Читайте также: Мэр Запорожья Буряк поручил подготовить обоснования, когда возможен роспуск городского совета

Он добавил, что отказ от выполнения обязанностей является основанием для прекращения полномочий.

"Запорожье ждет ответной реакции от Верховной Рады", - говорится в сообщении.