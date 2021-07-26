Мэр Запорожья обратился к Разумкову: 5 фракций горсовета игнорируют сессии
Городской голова Запорожья Владимир Буряк обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову из-за непосещения более месяца сессий городского совета депутатами пяти фракций
Об этом он написал в Facebook.
"Больше чем месяц представители " Слуги народа ", " ОПЗЖ ", " Европейской солидарности ", " Новой политики " и " Партии Шария " не приходят на заседания, а следовательно, не выполняют нормы закона Украины" О статусе депутатов местных советов ", - написал Буряк.
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Он добавил, что отказ от выполнения обязанностей является основанием для прекращения полномочий.
"Запорожье ждет ответной реакции от Верховной Рады", - говорится в сообщении.
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