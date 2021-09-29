Мэр Запорожья написал заявление об отставке
Городской голова Запорожья Владимир Буряк написал заявление об увольнении
Об этом он заявил в среду, 29 сентября, во время заседания восьмой сессии Запорожского городского совета.
"Все вы знаете, что я был на больничном. Я уже трижды побывал на операционном столе. Врачи рекомендуют мне поберечь здоровье. Впереди еще плановые обследования. Я намерен уйти с должности городского головы. Мое заявление сейчас находится у управляющего делами. Я подписал решение о внеочередной сессии, где заявление будет рассмотрено. Что касается дальнейшего, то я не собираюсь уезжать из города и буду заниматься политикой. Партия "Владимира Буряка " Единение " и далее продолжит свою деятельность", - заявил Буряк.
На внеочередной сессии депутаты горсовета должны утвердить отставку мэра и определиться, кто будет исполнять его обязанности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.48
Покупка 26.48Продажа 26.7
-
EUR
Покупка 30.8Продажа 31.19
- Актуальное
- Важное