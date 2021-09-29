Мэр Запорожья написал заявление об отставке

Об этом он заявил в среду, 29 сентября, во время заседания восьмой сессии Запорожского городского совета.

"Все вы знаете, что я был на больничном. Я уже трижды побывал на операционном столе. Врачи рекомендуют мне поберечь здоровье. Впереди еще плановые обследования. Я намерен уйти с должности городского головы. Мое заявление сейчас находится у управляющего делами. Я подписал решение о внеочередной сессии, где заявление будет рассмотрено. Что касается дальнейшего, то я не собираюсь уезжать из города и буду заниматься политикой. Партия "Владимира Буряка " Единение " и далее продолжит свою деятельность", - заявил Буряк.

На внеочередной сессии депутаты горсовета должны утвердить отставку мэра и определиться, кто будет исполнять его обязанности.

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