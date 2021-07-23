Мэр Запорожья Буряк поручил подготовить обоснования, когда возможен роспуск городского совета
Мэр Запорожья Владимир Буряк поручил подготовить обоснования роспуска городского совета, котораяыйне может провести сессию с 30 июня
Об этом сообщает Радио Свобода.
23 июля в Запорожье должна была состояться сессия горсовета, созванная Буряком.
Однако кворума для ее проведения не было: в зале сессионных заседаний зарегистрировалось только 14 депутатов от промэрской партии "Еднання". После проведения регистрации депутатов мэр города обратился с речью к ним и работников мэрии.
"Я хотел бы поручить юридическому управлению подготовить мне такой вопрос. Депутаты сессию прогуливают. Дайте мне юридическое обоснование, когда возможен роспуск совета, после каких действий и в течение какого времени", - сказал Буряк.
В соответствии со статьей 78 Закона Украины "О местном самоуправлении", полномочия городского совета могут быть досрочно прекращены, в частности, в случае, если сессии совета не проводятся без уважительных причин в сроки, установленные этим законом (сессия совета созывается по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал).
Соответственно, сессия городского совета должна быть проведена не позднее чем в начале сентября - иначе мэр Запорожья имеет право обратиться в парламент о роспуске городского совета.
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