Мэр временно оккупированного Токмака сложил полномочия
Находящийся в оккупации городской голова Токмака 15 апреля сложил полномочия, однако остается в городе
Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация.
"В Токмаке и.о. городского головы назначен Владимир Вольвач. Игорь Котелевский сложил полномочия, но продолжает находиться в городе, работает, чтобы помогать токмачанам", – говорится в сообщении.
Также известно, что в Молочанске оккупационные войска похитили мэра Ирину Липку. Она находится в плену. Оккупационного самопровозглашенного "мэра" еще не представили.
"В Молочанской громаде примерно неделю назад на выезде поставили блокпосты, никого не выпускали и ходили по домам и квартирам, ища и забирая в плен участников АТО (у них есть списки) и проукраинских активистов. Также проверяют телефоны. В Токмаке таких действий еще не проводили ", – заявили в ОВА.
Пока известно, что наибольшей проблемой для местных жителей является приобретение товаров в магазинах, поскольку большинство из них принимают только наличные деньги, которые получить почти невозможно. Также часть магазинов значительно повысила цены на продукты питания и товары первой необходимости. Организованные гуманитарные коридоры не работают.
"Желающих уехать из Токмака и Молочанска очень много, поэтому есть реальная потребность увеличить количество эвакуационных рейсов. Но сейчас такой возможности нет, ведь оккупанты блокируют централизованный вывоз мирного населения", - добавляют в сообщении.
- 15 апреля кафиры из артиллерии обстреляли Васильевку на Запорожье, в результате чего один человек погиб, пятеро пострадали, уничтожен магазин и повреждены жилые дома.
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