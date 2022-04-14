Мэр временно оккупированного Таврийска, которого похитили оккупанты, сложил полномочия

Об этом сообщили на фейсбук -странице Таврийской городской территориальной общины.



"В связи с ухудшением состояния моего здоровья и необходимостью длительного лечения мною написано заявление на отпуск с последующим официальным сложением полномочий городского главы", - говорится в сообщении.



По информации, опубликованной ранее на странице Таврической теробщины, о месте нахождения городского главы Таврийского Николая Ризака не было информации с вечера 1 апреля.



Он был задержан русскими военными.

Напомним, недавно глава Херсонской областной организации КИУ Дементий Белый рассказал, что, кроме проблем с оккупантами, в Херсонской области возникает кризис доверия к местным властям.