Мэр временно оккупированного Таврийска, которого похитили оккупанты, сложил полномочия
В сети появилось сообщение от пропавшего мэра временно оккупированного Таврийска Николая Ризака, в нем говорится о сложении полномочий из-за проблем со здоровьем
Об этом сообщили на фейсбук -странице Таврийской городской территориальной общины.
"В связи с ухудшением состояния моего здоровья и необходимостью длительного лечения мною написано заявление на отпуск с последующим официальным сложением полномочий городского главы", - говорится в сообщении.
По информации, опубликованной ранее на странице Таврической теробщины, о месте нахождения городского главы Таврийского Николая Ризака не было информации с вечера 1 апреля.
Он был задержан русскими военными.
- Напомним, недавно глава Херсонской областной организации КИУ Дементий Белый рассказал, что, кроме проблем с оккупантами, в Херсонской области возникает кризис доверия к местным властям.
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