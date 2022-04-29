Мэр временно оккупированного Энергодара уехал в Запорожье. Он будет управлять городом удаленно

Об этом в обращении сообщили глава Запорожской ОВА Александр Старух и Дмитрий Орлов.



"Мэр Энергодара выехал в Запорожье, чтобы гарантировать более устойчивое обеспечение. Сейчас мир электронный, так что можно управлять с любой точки. Мы считаем, что в Запорожье будет спокойнее управлять Энергодаром", - заметил Старух.



Ситуация в Энергодаре, под оккупацией уже почти два месяца, напряженная. Российские войска оказывают давление на органы местного самоуправления, руководителей коммунальных и образовательных предприятий. Потому в Запорожской ОВА решили, что Орлову следует находиться в Запорожье. Он должен отдаленно обеспечивать работу коммунальных предприятий и следить за их финансированием. Орлов также будет работать над доставкой гуманитарных грузов и лекарств и эвакуацией мирного населения.

Добавим, 27 апреля прокуратура сообщила о подозрении в коллаборационизме депутату, возглавившему оккупационные власти в тимасово захваченном Энергодаре на Запорожье.