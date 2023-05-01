Мэр Тбилиси заявил, что Грузия не получила статуса кандидата в члены ЕС из-за отказа от санкций против РФ
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что Грузия заслужила статуса кандидата в члены ЕС больше, чем Украина, но не получила его якобы по политическим мотивам
Об этом пишет "Грузия Online".
По убеждению Каладзе, Грузия "опережает Молдову и Украину по всем параметрам", но не получила статуса кандидата в члены ЕС из-за отказа ввести санкции против России.
"Конечно, первой, кто заслуживал этот статус, была Грузия – мы можем проверить это по всем параметрам. Не подумайте, я не упрекаю страну, которая сегодня находится в огне войны. Наоборот, я всегда буду рад успеху Украины и украинцев, но, если посмотреть на реальность со всеми цифрами и параметрами, то Грузия первой сделала конкретные шаги в плане осуществления реформ, борьбы с коррупцией… Однако это было политическое решение, и общество понимало, почему было принято — потому что правительство Грузии является для них проблемой. Потому что она не присоединяется к санкциям, не начинает войну, не открывает второй фронт в Грузии", – сказал политик.
Он подчеркнул, что санкции против РФ противоречат национальным интересам Грузии.
- В конце февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что правительство страны загнало себя в изоляцию своей нейтральной политикой в отношении Украины на фоне широкомасштабной агрессии РФ.
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