Об этом пишет "Грузия Online".

По убеждению Каладзе, Грузия "опережает Молдову и Украину по всем параметрам", но не получила статуса кандидата в члены ЕС из-за отказа ввести санкции против России.

"Конечно, первой, кто заслуживал этот статус, была Грузия – мы можем проверить это по всем параметрам. Не подумайте, я не упрекаю страну, которая сегодня находится в огне войны. Наоборот, я всегда буду рад успеху Украины и украинцев, но, если посмотреть на реальность со всеми цифрами и параметрами, то Грузия первой сделала конкретные шаги в плане осуществления реформ, борьбы с коррупцией… Однако это было политическое решение, и общество понимало, почему было принято — потому что правительство Грузии является для них проблемой. Потому что она не присоединяется к санкциям, не начинает войну, не открывает второй фронт в Грузии", – сказал политик.

Он подчеркнул, что санкции против РФ противоречат национальным интересам Грузии.