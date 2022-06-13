Мэр Святогорска, обвиненный в госизмене, перешел на сторону оккупантов и возглавит "администрацию" города
ГБР обвинило мэра Святогорска Владимира Бандуру в государственной измене. Российские власти во временно оккупированной Донецкой области назначили коллаборациониста главой "администрации" города
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
Владимир Бандура после оккупации Святогорска перешел на сторону российских захватчиков. Предатель активно и публично поддерживает "русский мер", раздает интервью РФ, обесславливает ВСУ и государственные власти Украины. Также распространил российский фейк о якобы поджоге украинской армией Всехсвятского скита Святогорской лавры.
Глава совета "ДНР" Денис Пушилин и телеграмма подтвердил факт возглавления "администрации" Святогорска Владимиром Бандурой.
ГБР начало в отношении мэра досудебное расследование по факту госизмены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Предателю предусматривает лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.
- СБУ разоблачила в коллаборационизме бывшего народного депутата Украины, который еще является заслуженным юристом, и депутат Херсонского горсовета от ОПЗЖ. Предатели сотрудничали с российскими оккупантами, сдавали патриотов, сотрудничали с ФСБ и даже создали в Херсоне псевдо-военно-гражданскую администрацию. Злоумышленникам доложено о подозрении.
- 6 марта 2022 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киве в государственной измене и анонсировала объявление его в международный розыск.
- 10 марта суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене.
- 10 мая следователи Государственного бюро расследований закончили расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы за антиукраинские действия, обвинительный акт направили в суд.
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