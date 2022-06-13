Об этом информирует Государственное бюро расследований .

Владимир Бандура после оккупации Святогорска перешел на сторону российских захватчиков. Предатель активно и публично поддерживает "русский мер", раздает интервью РФ, обесславливает ВСУ и государственные власти Украины. Также распространил российский фейк о якобы поджоге украинской армией Всехсвятского скита Святогорской лавры.

Глава совета "ДНР" Денис Пушилин и телеграмма подтвердил факт возглавления "администрации" Святогорска Владимиром Бандурой.

ГБР начало в отношении мэра досудебное расследование по факту госизмены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Предателю предусматривает лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

СБУ разоблачила в коллаборационизме бывшего народного депутата Украины, который еще является заслуженным юристом, и депутат Херсонского горсовета от ОПЗЖ. Предатели сотрудничали с российскими оккупантами, сдавали патриотов, сотрудничали с ФСБ и даже создали в Херсоне псевдо-военно-гражданскую администрацию. Злоумышленникам доложено о подозрении.

6 марта 2022 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Киве в государственной измене и анонсировала объявление его в международный розыск.

10 марта суд заочно отправил Киву под стражу по делу о госизмене.

10 мая следователи Государственного бюро расследований закончили расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы за антиукраинские действия, обвинительный акт направили в суд.

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