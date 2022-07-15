Об этом мэр Сум Александр Лисенко сказал в видеообращении, которое опубликовал в Facebook.

"Теперь, друзья, о безопасности. Я хотел бы всем нам посоветовать провести внимательно, дисциплинированно, в безопасности выходные дни. По возможности, можно провести их где-то за городом, если у кого есть такое желание и возможности", - сказал Лысенко.

Тем, кто останется в городе Лысенко, советует меньше посещать людные места и подумать о своей безопасности.

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