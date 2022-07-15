Мэр Сум призвал жителей по возможности уехать из города на выходные
Мэр Сум Александр Лысенко посоветовал жителям уехать за город на выходные дни, если есть такая возможность
Об этом мэр Сум Александр Лисенко сказал в видеообращении, которое опубликовал в Facebook.
"Теперь, друзья, о безопасности. Я хотел бы всем нам посоветовать провести внимательно, дисциплинированно, в безопасности выходные дни. По возможности, можно провести их где-то за городом, если у кого есть такое желание и возможности", - сказал Лысенко.
Тем, кто останется в городе Лысенко, советует меньше посещать людные места и подумать о своей безопасности.
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