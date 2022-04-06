Мэр Скадовска уехал из города из-за постоянных угроз и "предложений" сотрудничества со стороны оккупантов
Городской голова Скадовска Александр Яковлев вынужден был уехать из города, поскольку оккупанты пригрозили закрыть его в подвале
Об этом Александр Яковлев написал в Facebook.
"Учитывая постоянные угрозы и "предложения" к сотрудничеству со стороны оккупантов, я был вынужден уехать из города. Понимаю, что для многих было бы спокойнее, чтобы я и дальше оставался в городе, но мне сказали однозначно: или сотрудничаешь, или идешь в подвал. Однозначно, пользы от мэра в камере немного", - написал Александр Яковлев.
Также он отметил, что находится в безопасном городе на постоянной связи с заместителями, а исполком продолжает работать в дистанционном режиме.
"Работа в городе и громаде налажена, все пока без существенных изменений. Планируем выплаты работникам бюджетной и коммунальной сфер за первую половину апреля. Украина великая и неделимая. Все нацелены и работают на победу, которая непременно будет", - добавил Александр Яковлев.
- 16 марта военные РФ похитили мэра Скадовска Александра Яковлева и секретаря исполкома Юрия Палюха. Оккупанты отпустили из плена мэра Скадовска.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.83
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.74
- Актуальное
- Важное