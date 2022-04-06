Мэр Скадовска уехал из города из-за постоянных угроз и "предложений" сотрудничества со стороны оккупантов

Об этом Александр Яковлев написал в Facebook.

"Учитывая постоянные угрозы и "предложения" к сотрудничеству со стороны оккупантов, я был вынужден уехать из города. Понимаю, что для многих было бы спокойнее, чтобы я и дальше оставался в городе, но мне сказали однозначно: или сотрудничаешь, или идешь в подвал. Однозначно, пользы от мэра в камере немного", - написал Александр Яковлев.

Также он отметил, что находится в безопасном городе на постоянной связи с заместителями, а исполком продолжает работать в дистанционном режиме.

"Работа в городе и громаде налажена, все пока без существенных изменений. Планируем выплаты работникам бюджетной и коммунальной сфер за первую половину апреля. Украина великая и неделимая. Все нацелены и работают на победу, которая непременно будет", - добавил Александр Яковлев.

16 марта военные РФ похитили мэра Скадовска Александра Яковлева и секретаря исполкома Юрия Палюха. Оккупанты отпустили из плена мэра Скадовска.

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