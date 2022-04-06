Мэр Рубежного сдает россиянам украинских активистов, - глава Луганской ОВА

Об этом он заявил в эфире телеканала Дом .

Гайдай отметил, что ситуация в Рубежном становится "совсем плохой".

"Мэр, кроме того, что перешел на сторону оккупантов, он еще и активно с ними сотрудничает в плане выявления украинских активистов. Он их просто сдает", - подчеркнул он.

По его словам, создание ВГА в Рубежном привело к тому, что Хортив после перехода на сторону оккупанта фактически "теперь никто".



Недавно в Рубежном Луганской области российские оккупанты взорвали цистерну с азотной кислотой, жителей города призвали закрывать окна и одеть влажные маски.

Медики и сотрудники ГСЧС не могут добраться до некоторых районов Попасной и Рубежного в Луганской области из-за плотных обстрелов.

5 апреля против мэра города Рубежное Сергея Хортива Луганской области возбудили уголовное производство по статье "коллаборационизм".

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