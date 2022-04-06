Мэр Рубежного сдает россиянам украинских активистов, - глава Луганской ОВА
Глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай заявил, что мэр Рубежного Сергей Хортив сдает оккупантам украинских активистов
Об этом он заявил в эфире телеканала Дом .
Гайдай отметил, что ситуация в Рубежном становится "совсем плохой".
"Мэр, кроме того, что перешел на сторону оккупантов, он еще и активно с ними сотрудничает в плане выявления украинских активистов. Он их просто сдает", - подчеркнул он.
По его словам, создание ВГА в Рубежном привело к тому, что Хортив после перехода на сторону оккупанта фактически "теперь никто".
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