Мэр Рубежного перестал выходить на связь, назначен новый глава города
Мэр города Рубежное в Луганской области уже некоторое время не выходит на связь. В связи с этим был назначен новый руководитель города
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Эспрессо.TV .
"Назначил Романа Власенко – главу Северодонецкой РГА руководить Рубежным. Действующий мэр на связь не выходит", - написал он.
- Напомним, из-за боевых действий в некоторых местах возможны перебои с мобильной связью и интернетом.
- Ураинские операторы отключили связь оккупантам , заблокировав доступ телефонов с российскими номерами в свои сети.
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