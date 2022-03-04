Мэр Рубежного перестал выходить на связь, назначен новый глава города

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Эспрессо.TV .

"Назначил Романа Власенко – главу Северодонецкой РГА руководить Рубежным. Действующий мэр на связь не выходит", - написал он.

Напомним, из-за боевых действий в некоторых местах возможны перебои с мобильной связью и интернетом.

Ураинские операторы отключили связь оккупантам , заблокировав доступ телефонов с российскими номерами в свои сети.

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