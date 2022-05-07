Мэр Рени на Одесчине сообщил, что его подозревают в сепаратизме

Об этом он написал в Facebook.

"Когда меня спрашивают, люблю ли я Украину, я молчу, я просто люблю ее всем сердцем. Сегодня (7 мая, - ред.) утром я узнал, что меня подозревают в сепаратизме и снова обыск", - сообщил Плехов.

Рени расположен в южной Бессарабии. Находится на левом берегу Дуная, и является самым удаленным от областного центра (300 км от Одессы).