Мэр Рени на Одесчине сообщил, что его подозревают в сепаратизме
Мэр города Рени Одесской области Игорь Плехов заявил, что его подозревают в сепаратизме и провели обыск
Об этом он написал в Facebook.
"Когда меня спрашивают, люблю ли я Украину, я молчу, я просто люблю ее всем сердцем. Сегодня (7 мая, - ред.) утром я узнал, что меня подозревают в сепаратизме и снова обыск", - сообщил Плехов.
Рени расположен в южной Бессарабии. Находится на левом берегу Дуная, и является самым удаленным от областного центра (300 км от Одессы).
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