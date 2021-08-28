Мэр Полтавы подарил первоклассникам игрушки, которые поют на русском и вызывают аллергию, - СМИ
Со вчерашнего дня и в течение трех дней во дворце досуга "Листопад", в городе Полтава, происходит традиционный праздник для первоклассников от городской власти
На этот раз дети получают подарочный набор, в который входят канцтовары и мягкая игрушка. Предмет напоминает бычка, поющего про Новый год на русском языке, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на местное новостное издание Kolo.news .
"Несмотря на то, что подарки были закуплены на средства налогоплательщиков, то есть из городского бюджета Полтавы, на пакете было лишь одно имя - Александра Мамая и надпись" С заботой о будущем". Примечательно, что надпись перекликается с названием партии, от которой и баллотировался мэр - "За будущее", - отмечается в сообщении.
Кроме того, одежда игрушечного бычка вызывает аллергическую реакцию.
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В частности, такая жалоба поступила от полтавчанки Анастасии Перцовой:
"Это яд, кто не знает! И такое часто бывает от дешевых игрушек!".
Сейчас ее племянник проходит лечение.
Как отмечают полтавские журналисты, кроме русскоязычной игрушки на празднике первоклассников мэр Мамай приветствует малышей еще и русскоязычным мультфильмом "Маша и медведь".
В Полтаве в этом году первый раз в школу пойдут почти 3 500 учеников, каждый из них получил по два пакета с канцтоварами, стоимостью 700 гривен. Всего из бюджета было потрачено на это 2,4 млн.грн.
Справка
Близкий к нардепу сиз ОПЗЖ Илье Киве действующий мэр Полтавы Александр Мамай начинал карьеру в большой политике с членства в Партии регионов. Сейчас близок к проекту "За будущее".
По его приказу в городе с монумента Славы коммунальники постоянно снимают сине-желтый и красно-черный флаги .
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