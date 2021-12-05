Мэр Полтавы Мамай говорит, что на Донбассе идет война между "братьями"

Об этом он заявил вечером 4 декабря 2021 года в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV .



"Очень досадно, что идет брат на брата", - сказал Мамай.



Также он повторил еще один пропагандистский тезис страны-агрессора, отметив, что на Донбассе украинская армия якобы защищает не Родину, а интересы США.



"У нас сегодня проходят боевые действия, на нашей территории воюют две сверхдержавы - США и Россия", - добавил Александр Мамай.



Видеоподтверждение слов Мамая здесь.



Справка



Александр Мамай пришел в политику при поддержке Партии регионов.



Затем был связан с проектом "За будущее".



Считается близким к скандальному нардепу от ОПЗЖ, тоже полтавчанину Илье Киви.



Делал двусмысленные заявления по теме СССР и коммунизма.



Подчиненные ему коммунальные службы Полтавы неоднократно снимали украинские флаги - государственный и националистический - с монумента Славы в центре города.



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