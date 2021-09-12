Мэр Парижа - социалистка и дочь эмигрантов из Испании Анн Идальго идет в президенты Франции

О своем выдвижении Анн Идальго объявила из доков города Руана, передает Еспресо.TV .



"Нормандский город Руан выбран в первую очередь потому, что его мэром с 2020 года является однопартиец Идальго, член Соцпартии Франции Николя Майер-Россиньоло. Ну и, конечно, таким образом мэр Парижа демонстрирует политические амбиции общенационального, а не только парижского уровня", - объясняет RFI .



Мэрию Парижа она возглавляет с 2014 года, уже второй срок подряд, а до этого много лет была заместителем весьма популярного мэра Бертрана Деланоэ (2001-2014).



Объявляя в Руане о выдвижении своей кандидатуры, Анн Идальго заявила, что хочет "предложить будущее всем нашим детям" и "построить справедливую Францию".



Напомнив о том, как городская власть действовала после терактов в Париже, а также в начале пандемии коронавируса, Идальго позволила себе заявить, что за ее плечами - большой опыт решения сложных задач.



"Я знаю, насколько трудно осуществлять власть", - сказала она.



"Мы должны переосмыслить нашу французскую модель, ослабленную многочисленными кризисами", - заявила новая претендентка на Елисейский дворец, пообещав "восстановить уважение" к стране и ее единство.



При этом госпожа Идальго не забыла подчеркнуть, что сама она вышла из семьи эмигрантов.



"Ничто не предвещало того, что я когда-либо сделаю заявление (о выдвижении в президенты Франции, - ред.)", - подчеркнула дочь испанских республиканцев.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb