Мэр Парижа Идальго выступила против участия россиян в Олимпиаде
Городской глава французской столицы Анн Идальго выступила против участия россиян в Олимпиаде и назвала его "непристойным"
Об этом она написала в Twitter.
"Пока Россия продолжает войну с Украиной, я не хочу, чтобы на Олимпийских играх в Париже была российская делегация. Я считаю это неприличным", - пишет Идальго.
- 27 января Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и беларусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
- 29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
- В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее "клеветой".
- 6 февраля Верховная Рада обратилась в МОК с призывом запретить участие российских и беларусских спортсменов в Играх-2024 в Париже.
- 6 февраля украинский боксер Александр Усик призвал президента МОК Томаса Баха не допускать россиян и беларусов к участию в Олимпиаде-2024.
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