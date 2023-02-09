Мэр Парижа Идальго прибыла в Украину и выступила в Киевсовете

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в telegram .

По его словам, Анн Идальго во второй раз за время полномасштабной войны РФ против Украины посещает столицу. Французская делегация прибыла за помощью и передала Киеву 10 генераторов.

Идальго, выступая в Киевсовете, пообещала, что парижане, французы и европейцы будут рядом с украинцами к победе.

"Сегодня я шла по городу, который выстоял. Киев сопротивляется. Как и вся Украина. Она противостоит, несмотря на холод, на бомбардировки, ограничения, оплакивая погибших. И мы разделяем эту тоску с вами, чествуя их", - сказала Идальго.

Она преодолевала, что не хочет видеть россиян в Париже, где в 2024 году состоится Олимпиада, пока их войска бомбят украинские города.

"Пока российские войска будут продолжать вас бомбить, нацеливаться на ваше гражданское население и вашу инфраструктуру, пока российские солдаты оккупируют вашу территорию, я не хочу, чтобы российские спортсмены участвовали в спортивных соревнованиях. Это мое убеждение как мэра, как политического лидера, как убежденной европейки. Я не сомневаюсь, что Международный олимпийский комитет сможет поддержать эту позицию", - заявила Идальго.